Экс-начальника орловского УФСИН Владимира Волосевича поместили под домашний арест
Наказание назначил суд.
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Бывшего руководителя УФСИН России по Орловской области Владимира Волосевича заключили под домашний арест. Ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователь в ближайшее время предъявит обвинение подозреваемому.
Напомним, следствие считает, что экс-руководитель незаконно дал подчиненным сотрудникам указания на изготовление лично для него изделий из дерева. Владимир Волосевич заплатил 15 тысяч рублей вместо 126 тысяч.
– В рамках следствия устанавливаются иные возможные факты преступной деятельности подозреваемого, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.