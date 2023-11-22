Главная » Новости



9:17, 22 ноября 2023 года Экс-начальника орловского УФСИН Владимира Волосевича поместили под домашний арест Наказание назначил суд.



Фото: архив

Бывшего руководителя УФСИН России по Орловской области Владимира Волосевича заключили под домашний арест. Ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователь в ближайшее время предъявит обвинение подозреваемому.



Напомним, следствие считает, что экс-руководитель незаконно дал подчиненным сотрудникам указания на изготовление лично для него изделий из дерева. Владимир Волосевич заплатил 15 тысяч рублей вместо 126 тысяч.



– В рамках следствия устанавливаются иные возможные факты преступной деятельности подозреваемого, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



В Орловской области задержали экс-начальника УФСИН Владимира Волосевича











Сергей Силаев



