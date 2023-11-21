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13:00, 21 ноября 2023 года "Точки роста" появятся еще в трех орловских школах Образовательные центры начнут работу в Болховском районе.



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В следующем году центры естественно-научной и технологической направленностей откроются в Кривчевской, Трубчевской и Больше-Чернской школах. Об этом сообщила начальник отдела образования районной администрации Татьяна Анисимова. Как пишут "Болховские куранты", "Точки роста" помогут сельским школьникам расширить и углубить знания по физике, химии, биологии и другим предметам.



Ранее глава региона Андрей Клычков рассказал, что центры "Точка роста" оснащены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также для практической отработки учебного материала. Создание таких центров дает возможность детям получать качественное общее образование независимо от места их проживания. Всего в 2024 году в Орловской области планируют открыть 56 образовательных центров. На эти цели направят более 122 миллионов рублей.





Сергей Мерцалов



