вторник 21.11.2023 15:56:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

13:00, 21 ноября 2023 года

"Точки роста" появятся еще в трех орловских школах

Образовательные центры начнут работу в Болховском районе.

Фото: архив

В следующем году центры естественно-научной и технологической направленностей откроются в Кривчевской, Трубчевской и Больше-Чернской школах. Об этом сообщила начальник отдела образования районной администрации Татьяна Анисимова. Как пишут "Болховские куранты", "Точки роста" помогут сельским школьникам расширить и углубить знания по физике, химии, биологии и другим предметам.

Ранее глава региона Андрей Клычков рассказал, что центры "Точка роста" оснащены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также для практической отработки учебного материала. Создание таких центров дает возможность детям получать качественное общее образование независимо от места их проживания. Всего в 2024 году в Орловской области планируют открыть 56 образовательных центров. На эти цели направят более 122 миллионов рублей.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.