Главная » Новости



14:02, 11 ноября 2023 года Еще 56 образовательных центров "Точка роста" откроют на Орловщине На эти цели в будущем году направят 122,7 миллиона рублей.



Фото: газета "Наша жизнь"

Как сообщил во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков, благодаря нацпроекту "Образование" в регионе уже работают 208 "Точек роста".



- В этом году на их создание было выделено 90 миллионов рублей, - отметил глава региона.



Центры "Точка роста" оснащены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также для практической отработки учебного материала. Создание таких центров дает возможность детям получать качественное общее образование независимо от места их проживания. Центры "Точка роста" помогают школьнику определиться с выбором направления развития и ознакомиться с разными профилями образования.





Сергей Мерцалов



