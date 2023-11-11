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Главная » Новости

14:02, 11 ноября 2023 года

Еще 56 образовательных центров "Точка роста" откроют на Орловщине

На эти цели в будущем году направят 122,7 миллиона рублей.

Фото: газета "Наша жизнь"

Как сообщил во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков, благодаря нацпроекту "Образование" в регионе уже работают 208 "Точек роста".

- В этом году на их создание было выделено 90 миллионов рублей, - отметил глава региона.

Центры "Точка роста" оснащены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также для практической отработки учебного материала. Создание таких центров дает возможность детям получать качественное общее образование независимо от места их проживания. Центры "Точка роста" помогают школьнику определиться с выбором направления развития и ознакомиться с разными профилями образования.


Сергей Мерцалов
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