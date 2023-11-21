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10:42, 21 ноября 2023 года

На Раздольной в Орле водитель на "Ниссане" сбила женщину

Под колесами пешеход оказалась, когда шла по прилегающей к многоэтажке территории.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Вечером 20 ноября сорокалетняя водитель легковой иномарки "Ниссан" сбила пешехода на Раздольной улице Орла. Не обошлось без ранений.

- Водитель следовала по прилегающей территории в районе дома 76 корпус 1 по улице Раздольная, где допустила наезд на пешехода, женщину 48 лет, которая двигалась по данной прилегающей территории. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. 

Всего за минувшие сутки на орловских дорогах зафиксировано 15 ДТП, две аварии с пострадавшими. Так, в Дмитровском районе слетел с дороги "ВАЗ", ранения получили два человека. 




Ольга СУПОНЕВА
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