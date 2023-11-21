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9:23, 21 ноября 2023 года В Орловской области "ВАЗ" вылетел в кювет, двое пострадали Травмированы пожилые водитель и пассажирка отечественной легковушки.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Автомобильная авария с двумя пострадавшими случилась днем 20 ноября на границе Орловской и Курской областей, в Дмитровском районе. В кювет с дороги слетел отечественный "ВАЗ", получили травмы и водитель, и пассажирка.



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, пожилой мужчина, управлявший "семеркой", не справился с управлением. Автомобиль занесло и он очутился в правом, по ходу движения, кювете. 62-летний шофер получил ранения, его 62-летняя пассажирка тоже.



За прошлые сутки на дорогах Орловской области полицейские зафиксировали 15 ДТП.





Ольга СУПОНЕВА



