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10:00, 20 ноября 2023 года В Роспотребнадзоре рассказали, почему на Орловщине стали больше болеть пневмонией 60% случаев приходится на детей.







В Орловской области за последнюю неделю зарегистрировали более 190 случаев внебольничной пневмонии. В шести случаях из десяти болеют дети. Этот показатель значительно выше, чем в прошлые годы.



Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Екатерина Яшкина рассказала корреспонденту ГТРК "Орел", в связи с чем фиксируется рост заболеваемости, как орловцы переносят пневмонию и с какими симптомами приходят в больницу.





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Большинство заболевших пневмонией в Орловской области приходится на детей











Елена Литинская



