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14:00, 17 ноября 2023 года Большинство заболевших пневмонией в Орловской области приходится на детей Подтверждено почти 200 случаев.



Фото: архив "Вести-Орел"

За последнюю неделю в Орловской области зарегистрировано более 190 случаев внебольничной пневмонии. В 60% случаев эти заболевания выявлены у детей. Это связано с активной циркуляцией возбудителя и с наступлением холодной погоды.



Пневмония – это инфекционное заболевание, поэтому при появлении симптомов лучше не ходить на работу и не водить детей в сады и школы, а обратиться за медицинской помощью.



Роспотребнадзор ввел ежедневный мониторинг образовательных организаций. В семи классах шести школ Орла и Орловского округа введен карантин.



Заболевания в основном средней степени тяжести, начинаются с симптомов острой ОРВИ и лечатся в амбулаторных условиях.





Елена Литинская



