Большинство заболевших пневмонией в Орловской области приходится на детей
Подтверждено почти 200 случаев.
Фото: архив "Вести-Орел"
За последнюю неделю в Орловской области зарегистрировано более 190 случаев внебольничной пневмонии. В 60% случаев эти заболевания выявлены у детей. Это связано с активной циркуляцией возбудителя и с наступлением холодной погоды.
Пневмония – это инфекционное заболевание, поэтому при появлении симптомов лучше не ходить на работу и не водить детей в сады и школы, а обратиться за медицинской помощью.
Роспотребнадзор ввел ежедневный мониторинг образовательных организаций. В семи классах шести школ Орла и Орловского округа введен карантин.
Заболевания в основном средней степени тяжести, начинаются с симптомов острой ОРВИ и лечатся в амбулаторных условиях.