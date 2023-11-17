пятница 17.11.2023 11:17:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:00, 17 ноября 2023 года

Прокурор Орловской области отметил соблюдение графика строительства "Титаника"

16 ноября Алексей Тимошин побывал на объекте с инспекцией.



Строительство многопрофильного медцентра в Орле началось в 2006 году. Стены возвели, но довести дело до конца не удалось. Через несколько лет были выделены средства на достройку, но в очередной раз ее свернули. Третья попытка обернулась уголовный делом о хищении, как и четвертая. Сегодня в мошенничестве на сумму почти в 230 миллионов рублей обвиняется предпоследний подрядчик. Работы за ним доделывает ООО "Стрела".

16 ноября Прокурор Орловской области Алексей Тимошин побывал на объекте с инспекцией. По словам подрядчика, на объекте работают более 190 человек. Полтора миллиарда выплачено в качестве аванса. В целом строительно-восстановительные работы обойдутся почти в три миллиарда.

На данный момент в медцентре выполнена стяжка полов, идет монтаж отопительной системы, электричества. В ближайшее время рабочие приступят к оборудованию вентиляции.

Как отметил прокурор региона, по каждому этажу разработана схема работ, которые должны быть выполнены в течение недели. Пока отклонения от графика нет. Прокурорские проверки на объекте продолжатся.

Все строительно-монтажные работы планируют завершить до конца 2024-го года, одновременно закупая оборудование. До конца 2025-го объект хотят запустить в работу.

"Титаник" станет местом работы хирургов. Здесь планируют расположить хирургические отделения областной клинической больницы.

Читайте также:В Орле утвердили проектно-сметную документацию на достройку "Титаника"



Анна Вайсергисер
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.