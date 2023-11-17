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11:00, 17 ноября 2023 года Прокурор Орловской области отметил соблюдение графика строительства "Титаника" 16 ноября Алексей Тимошин побывал на объекте с инспекцией.







Строительство многопрофильного медцентра в Орле началось в 2006 году. Стены возвели, но довести дело до конца не удалось. Через несколько лет были выделены средства на достройку, но в очередной раз ее свернули. Третья попытка обернулась уголовный делом о хищении, как и четвертая. Сегодня в мошенничестве на сумму почти в 230 миллионов рублей обвиняется предпоследний подрядчик. Работы за ним доделывает ООО "Стрела".



16 ноября Прокурор Орловской области Алексей Тимошин побывал на объекте с инспекцией. По словам подрядчика, на объекте работают более 190 человек. Полтора миллиарда выплачено в качестве аванса. В целом строительно-восстановительные работы обойдутся почти в три миллиарда.



На данный момент в медцентре выполнена стяжка полов, идет монтаж отопительной системы, электричества. В ближайшее время рабочие приступят к оборудованию вентиляции.



Как отметил прокурор региона, по каждому этажу разработана схема работ, которые должны быть выполнены в течение недели. Пока отклонения от графика нет. Прокурорские проверки на объекте продолжатся.



Все строительно-монтажные работы планируют завершить до конца 2024-го года, одновременно закупая оборудование. До конца 2025-го объект хотят запустить в работу.



"Титаник" станет местом работы хирургов. Здесь планируют расположить хирургические отделения областной клинической больницы.



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Анна Вайсергисер



