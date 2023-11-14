В Орле утвердили проектно-сметную документацию на достройку "Титаника"
Постановление правительства региона подписано губернатором Андреем Клычковым.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле утвердили проектно-сметную документацию на достройку "Титаника" – многопрофильного медицинского центра ООКБ. Решение принято на основании положительного заключения повторной государственной экспертизы.
Постановление правительства региона подписано губернатором Андреем Клычковым. Согласно ему, стоимость достройки "Титаника" превысит 6,5 миллиарда рублей. Сметная стоимость указана в уровне цен по состоянию на I квартал 2022-го года и II квартал 2023-го года с учетом НДС.
Стоимость оборудования составит порядка 4,5 миллиарда рублей без НДС.