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21:05, 16 ноября 2023 года

Школа на Зеленина Орла ждет дополнительное оборудование

Его поставят на следующей неделе.



Самую большую школу областной столицы планируют сдать в декабре 2023 года. Территория вокруг учебного заведения уже благоустроена. По всему периметру установлено видеонаблюдение.

Сейчас перед рабочими стоит задача – собрать и расставить мебель, которую привезли на семи фурах. На следующей неделе должны доставить интерактивные доски, панели, лаборатории для кабинетов физики, химии и биологии.

Напомним, губернатор Орловской области Андрей Клычков 13 ноября сообщил, что работы на объекте находятся в завершающей стадии. Ранее исполняющая обязанности руководителя департамента образования Ирина Патронова заявила, что срок сдачи школы – в декабре. Что происходит на объекте сейчас - расскажет Анна Вайсергисер.


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Анна Вайсергисер
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