Главная » Новости



21:05, 16 ноября 2023 года Школа на Зеленина Орла ждет дополнительное оборудование Его поставят на следующей неделе.







Самую большую школу областной столицы планируют сдать в декабре 2023 года. Территория вокруг учебного заведения уже благоустроена. По всему периметру установлено видеонаблюдение.



Сейчас перед рабочими стоит задача – собрать и расставить мебель, которую привезли на семи фурах. На следующей неделе должны доставить интерактивные доски, панели, лаборатории для кабинетов физики, химии и биологии.



Напомним, губернатор Орловской области Андрей Клычков 13 ноября сообщил, что работы на объекте находятся в завершающей стадии. Ранее исполняющая обязанности руководителя департамента образования Ирина Патронова заявила, что срок сдачи школы – в декабре. Что происходит на объекте сейчас - расскажет Анна Вайсергисер.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



Клычков: "Строительство школы на Зеленина в Орле завершается"









Анна Вайсергисер



