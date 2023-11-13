Клычков: "Строительство школы на Зеленина в Орле завершается"
В учебном заведении будут получать образование 1225 человек.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 13 ноября сообщил, что работы по строительству самой большой школы города находятся на завершающей стадии.
В конце октября руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова рассказала, что уже набраны первые классы, которые временно посещают другие образовательные учреждения. Срок сдачи объекта – декабрь 2023 года.
Глава региона также напомнил, что до конца 2024 года должно завершиться строительство школы на улице Родзевича-Белевича.