В Орле предложили расширить список льготников на муниципальный проездной
Вопрос городские депутаты обсудили на заседании горсовета.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Депутаты Орловского городского совета 16 ноября на комитете по экономической политике и развитию предпринимательства определили стоимость муниципального проездного билета. С 1 января 2024 года его стоимость вырастет до 550 рублей.
На этом же заседании председатель комитета Владимир Бутусов предложил городской администрации рассмотреть возможность расширения перечня льготников по муниципальному проездному. В него могут быть добавлены члены семей орловцев, погибших в зоне СВО, наравне с участниками спецоперации и их семьями.