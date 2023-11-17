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9:00, 17 ноября 2023 года В Орле предложили расширить список льготников на муниципальный проездной Вопрос городские депутаты обсудили на заседании горсовета.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Депутаты Орловского городского совета 16 ноября на комитете по экономической политике и развитию предпринимательства определили стоимость муниципального проездного билета. С 1 января 2024 года его стоимость вырастет до 550 рублей.



На этом же заседании председатель комитета Владимир Бутусов предложил городской администрации рассмотреть возможность расширения перечня льготников по муниципальному проездному. В него могут быть добавлены члены семей орловцев, погибших в зоне СВО, наравне с участниками спецоперации и их семьями.





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Сергей Силаев



