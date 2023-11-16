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16:45, 16 ноября 2023 года В Орле на 10% подорожает муниципальный проездной билет Вопрос обсудили на профильном комитете горсовета 16 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Муниципальный проездной, дающий право на 50 поездок, подорожает с 1 января 2024 года. Его можно будет приобрести за 550 рублей. Стоимость одной поездки по такому проездному составит около 14 рублей, отметили в пресс-службе орловского горсовета.



Приобрести городской проездной билет смогут:



- пенсионеры, имеющие страховую пенсию по старости и зарегистрированные в Орле;

- учащиеся очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений, которые расположены на территории города;

- студенты очных отделений высших учебных заведений, которые также находятся на территории Орла.



Как уточнили в горсовете, транспортная льгота также доступна проживающим в Орле членам семей участников СВО. Они имеют право на бесплатный проездной с лимитом в 50 поездок.





Сергей Мерцалов



