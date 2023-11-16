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14:00, 16 ноября 2023 года Луганский священник поблагодарил орловцев за регулярную гуманитарную помощь С визитом в нашем регионе побывал отец Алексей.







Орловские волонтеры оказывают помощь не только нашим бойцам в зоне СВО, но и мирным жителям новых российских территорий. Чтобы поблагодарить за эту поддержку, из Луганской Народной Республики в Орел приехал священник, отец Алексей.



Помощь в Свято-Иоанно Предтеченский храм поселка Калиново, где является настоятелем отец Алексей, орловские волонтеры доставили в мае. Груз был настолько большой, что его часть передали в другой поселок.



В Орловской области отец Алексей побывал в Тельченской школе-интернате, где ему вручили иконы, выполненные руками ребят.



Батюшка также увидел, как орловские волонтеры плетут масксети, и даже сам принял в этом участие.





Игорь Свеженцев



