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10:19, 16 ноября 2023 года Орловские волонтеры попали под обстрел ВСУ Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обстреле волонтеров из региона со стороны ВСУ. В результате атаки никто не пострадал. Гуманитарную миссию довели до конца.

"Противник еще сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне. Когда невозможно честно победить на линии боевого соприкосновения, противник, осознавая силу тыла, использует такие подлые и циничные методы", – заявил Андрей Клычков. Напомним, орловская делегация попала под обстрел в районе Кременной. Как сообщил советник губернатора Сергей Лежнев, снаряды упали в десяти метрах.



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Артем Ежаков



