Орловские волонтеры попали под обстрел ВСУ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обстреле волонтеров из региона со стороны ВСУ. В результате атаки никто не пострадал. Гуманитарную миссию довели до конца.
"Противник еще сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне. Когда невозможно честно победить на линии боевого соприкосновения, противник, осознавая силу тыла, использует такие подлые и циничные методы", – заявил Андрей Клычков.
Напомним, орловская делегация попала под обстрел в районе Кременной. Как сообщил советник губернатора Сергей Лежнев, снаряды упали в десяти метрах.