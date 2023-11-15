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17:51, 15 ноября 2023 года Советник орловского губернатора Лежнев попал под обстрел в Кременной Снаряды упали в десяти метрах.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, доставлявший гуманитарный груз, попал под обстрел. Об этом он рассказал в телеграм-канале.



– Славу Богу, что прилет был в 10 метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как всегда, тогда бы точно было иначе, - написал Лежнев.



Целью удара была заправка. Несмотря на произошедшее, гуманитарный груз в два подразделения доставлен. Бойцы получили и 20 тонн воды.





Сергей Силаев



