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11:00, 16 ноября 2023 года В Орловской области установят еще десять крытых остановок Работы начались в городе Болхове.



Фото: газета "Болховские куранты"

В Болхове приступили к установке десяти новых павильонов общественного транспорта. Как сообщает газета "Болховские куранты", места для остановок определили в городской администрации. Стены новых павильонов изготовлены из прозрачного каленого стекла, крыша - из поликарбоната, а каркас - из металла. Для удобства жителей внутри сделают деревянную скамью. На каждом павильоне повесят табличку с названием остановки.



Напомним, что в этом году в Орле на улице Комсомольской смонтируют 14 крытых застекленных остановок. Новый павильон также установили в районе гимназии № 19. Еще один появится около Центрального универмага.





Сергей Мерцалов



