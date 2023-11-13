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16:18, 13 ноября 2023 года На Комсомольской улице в Орле монтируют остановочные павильоны Всего в текущем году здесь появится 14 крытых застекленных остановок.



Фото: архив "Вести-Орел"

- Сейчас завершаются мероприятия по благоустройству Комсомольской улицы. На финальном этапе подрядчик проводит работы по остеклению остановок. Вдоль улицы уже установлено шесть павильонов, - прокомментировал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никита Митряев.



Новый павильон также установили в районе гимназии №19. На днях его застеклили. В связи с предстоящим открытием движения по Красному мосту еще один остановочный павильон планируют смонтировать около Центрального универмага. В общей сложности до конца этого года в Орле появятся 16 новых остановочных павильонов.





Сергей Мерцалов



