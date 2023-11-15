Главная » Новости



17:15, 15 ноября 2023 года В Орловской области действуют 36 народных дружин В общей сложности они объединяют 627 человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

О важной роли, которую в охране правопорядка играют общественные формирования, рассказал полковник полиции Александр Жуков. Круглый стол на эту тему провели в региональном Управлении МВД. По словам Жукова, за 10 месяцев 2023 года совместно с народными дружинниками в Орловской области пресекли 344 административных правонарушения, что на 35,4% больше, чем в прошлом году.



Жуков отметил, что 1 ноября 2023 года в реестр внесена Орловская народная дружина "Бригада Катукова". Пока ее численность 106 человек. Заявки на вструпление в дружину подали очень много граждан. Сейчас их проверяют правоохранительные органы.



Напомним, что народная дружина - это общественное объединение. Она участвует в охране общественного порядка, взаимодействуя с полицией, органами государственной власти и местного самоуправления. В народные дружины на добровольной основе принимают граждан РФ, которым исполнилось 18 лет.





Читайте также: Орловские студенты пообщались с инструкторами "Бригады Катукова"





Сергей Мерцалов



