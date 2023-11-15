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Главная » Новости

17:15, 15 ноября 2023 года

В Орловской области действуют 36 народных дружин

В общей сложности они объединяют 627 человек.

Фото: архив "Вести-Орел"

О важной роли, которую в охране правопорядка играют общественные формирования, рассказал полковник полиции Александр Жуков. Круглый стол на эту тему провели в региональном Управлении МВД. По словам Жукова, за 10 месяцев 2023 года совместно с народными дружинниками в Орловской области пресекли  344 административных правонарушения, что на 35,4% больше, чем в прошлом году. 

Жуков отметил, что 1 ноября 2023 года в реестр внесена Орловская народная дружина "Бригада Катукова". Пока ее численность 106 человек. Заявки на вструпление в дружину подали очень много граждан. Сейчас их проверяют правоохранительные органы.

Напомним, что народная дружина - это общественное объединение. Она участвует в охране общественного порядка, взаимодействуя с полицией, органами государственной власти и местного самоуправления. В народные дружины на добровольной основе принимают граждан РФ, которым исполнилось 18 лет.


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Сергей Мерцалов
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