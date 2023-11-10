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8:29, 10 ноября 2023 года

Орловские студенты пообщались с инструкторами "Бригады Катукова"

Встреча состоялась в техникуме технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова.

Фото: архив "Вести-Орел"

Ребятам рассказали о задачах, стоящих перед добровольными народными дружинами. В первую очередь, это оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. Также дружинники продемонстрировали студентам свое снаряжение и экипировку, рассказали о тактической медицине и инженерной подготовке.

Напомним, что "Бригады Катукова" насчитывает около 300 человек. Она оказывает регулярное содействие сотрудникам полиции. По результатам работы за четыре месяца текущего года народных дружинников более 10 раз привлекали для охраны правопорядка, сообщили в пресс-службе орловской мэрии. 




Сергей Мерцалов
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