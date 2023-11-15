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Главная » Новости

8:50, 15 ноября 2023 года

В Орле проверят цены на куриные яйца

ФАС направила такое поручение в свои территориальные органы, включая орловский.

Фото: архив "Вести-Орел"

Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на куриные яйца. Ведомство направило такое поручение в свои территориальные органы, а они в свою очередь оформили запросы производителям.
"На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах", – сообщили в орловском управлении ФАС.
Помимо этого, ведомство запросило сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца у 10 федеральных торговых сетей.

Напомним, что в октябре по сравнению с сентябрем больше всего из продовольствия подорожали куриные яйца – на 19,6%. В целом, продовольственные товары выросли в цене на 1,59%, непродовольственные – на 0,64%. Услуги стали дороже на 1,37%.

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Артем Ежаков
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