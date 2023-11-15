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8:30, 15 ноября 2023 года Стоимость товаров и услуг в Орловской области снова выросла Отчет опубликовал Орелстат.



Фото: архив "Вести-Орел"

В октябре 2023-го года товары и услуги на Орловщине подорожали на 1,17% в сравнении с сентябрем. Об этом сообщает территориальный орган службы статистики.



Продовольственные товары выросли в цене на 1,59%, непродовольственные – на 0,64%. Услуги стали дороже на 1,37%.



По сравнению с декабрем 2022-го года, продовольствие подскочило в стоимости на 4,80%, непродовольственные товары – на 4,30%, услуги – на 6,70%.



Среди социально значимых товаров в октябре по сравнению с сентябрем больше всего подорожали яйца куриные – на 19,6%. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной стал дороже на 4,96%. Сливочное масло прибавило в цене 4,29%.



Накануне стало известно, что ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Поручение служба направила в свои территориальные органы.



Наиболее подешевел картофель – на 10,72%, морковь – на 7,96%, капуста белокочанная свежая – на 6,11%.





Артем Ежаков



