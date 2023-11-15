На орловских водоемах начинается ледостав

Минусовые температуры в регионе прогнозируются к концу недели.
Фото: архив "Вести-Орел"
ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о скором начале периода ледостава. По прогнозу, минусовые температуры придут на Орловщину к концу недели. Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед.
Напомним, что с 15 ноября в регионе началась профилактическая акция "Безопасный лед". Людей проинформируют об опасности выхода на замерзшие реки и озера. Сотрудники МЧС создадут мобильные спасательные посты, будут дежурить при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на водоемах.