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10:30, 15 ноября 2023 года На орловских водоемах начинается ледостав Минусовые температуры в регионе прогнозируются к концу недели.



Фото: архив "Вести-Орел"

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о скором начале периода ледостава. По прогнозу, минусовые температуры придут на Орловщину к концу недели. Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед.



Напомним, что с 15 ноября в регионе началась профилактическая акция "Безопасный лед". Людей проинформируют об опасности выхода на замерзшие реки и озера. Сотрудники МЧС создадут мобильные спасательные посты, будут дежурить при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на водоемах.



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Артем Ежаков



