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20:30, 14 ноября 2023 года

Скандинавский циклон принесет снег на Орловщину

Водителям рекомендуют быть осторожнее из-за гололедицы.

Фото: сайт "Вести-Орел"

В Орловской области существенно испортится погода, начиная с вечера 14 ноября. Всему виной – скандинавский циклон.

С 14 ноября 21.00 по 15 ноября 21.00 синоптики ожидают облачную погоду с небольшими дождями. Ночью температура воздуха 0..-5, днем +2..-7. Подует юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 6-11 м/с.

16 ноября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +2..-7, сообщает Орловский гидрометцентр.

17 ноября также синоптики ждут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах может образоваться гололедица.


Сергей Силаев
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