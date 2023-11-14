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20:30, 14 ноября 2023 года Скандинавский циклон принесет снег на Орловщину Водителям рекомендуют быть осторожнее из-за гололедицы.



Фото: сайт "Вести-Орел"

В Орловской области существенно испортится погода, начиная с вечера 14 ноября. Всему виной – скандинавский циклон.



С 14 ноября 21.00 по 15 ноября 21.00 синоптики ожидают облачную погоду с небольшими дождями. Ночью температура воздуха 0..-5, днем +2..-7. Подует юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 6-11 м/с.



16 ноября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +2..-7, сообщает Орловский гидрометцентр.



17 ноября также синоптики ждут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах может образоваться гололедица.





Сергей Силаев



