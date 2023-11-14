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8:30, 14 ноября 2023 года

В Орловской области сбит беспилотник

Его уничтожили средствами ПВО.

Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об очередном украинском беспилотном летательном аппарате, сбитом в регионе. Средствами ПВО дрон был уничтожен рано утром 14 ноября на северо-западе Орловщины.
"Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", – подчеркнул Андрей Клычков.
На месте проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.

Напомним также, что утром 10 ноября рядом с селом Воротынск Ливенского района уничтожили БПЛА. При падении дрон повредил линию электропередач.

Орловцев просят не приближаться к уничтоженным БПЛА и не трогать их, а также сообщать о случившемся в экстренные службы.

Как добавили в Минобороны РФ, в течение ночи 14 ноября дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА также уничтожены над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

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Артем Ежаков
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