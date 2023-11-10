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21:03, 10 ноября 2023 года Стали известны подробности уничтожения беспилотника под Ливнами При падении дрон повредил ЛЭП.



Видео предоставлено телеканалом "Принт-ТВ" (г. Ливны)

Утром 10 ноября рядом с селом Воротынск Ливенского района уничтожили БПЛА. При падении дрон повредил линию электропередач.



Громкий звук разбудил ливенцев в 04:18. Местные жители терялись в догадках о том, что произошло.



О происшествии незамедлительно было сообщено в соответствующие службы, а место ЧП оцепили. Никто не пострадал. В настоящее время летательный аппарат изъят с места происшествия.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



