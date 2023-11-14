Орловские сестры милосердия отправились на форум РПЦ в Москву
XI общецерковный съезд по социальному служению открылся 13 ноября.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
Крупнейший форум Русской православной церкви объединил более 1000 человек. Его работу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария в мероприятии участвует делегация сестер милосердия из Ливен. Об этом сообщает"ПРИНТ-ТВ".
Главная тема форума - помощь беженцам и пострадавшим от вооруженного конфликта, в том числе в больницах и госпиталях. По данным РПЦ, в общей сложности церковь собрала и передала более 3 220 тонн гуманитарной помощи беженцам и мирным жителям Донбасса, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. В Орле активную помощь фронту оказывает Троицкий храм. Недавно его прихожане передали десантникам автомобиль УАЗ. Также здесь начали шить специальное нижнее белье для раненых солдат.