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7:00, 14 ноября 2023 года Орловские сестры милосердия отправились на форум РПЦ в Москву XI общецерковный съезд по социальному служению открылся 13 ноября.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Крупнейший форум Русской православной церкви объединил более 1000 человек. Его работу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария в мероприятии участвует делегация сестер милосердия из Ливен. Об этом сообщает "ПРИНТ-ТВ".



Главная тема форума - помощь беженцам и пострадавшим от вооруженного конфликта, в том числе в больницах и госпиталях. По данным РПЦ, в общей сложности церковь собрала и передала более 3 220 тонн гуманитарной помощи беженцам и мирным жителям Донбасса, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. В Орле активную помощь фронту оказывает Троицкий храм. Недавно его прихожане передали десантникам автомобиль УАЗ. Также здесь начали шить специальное нижнее белье для раненых солдат.



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Сергей Мерцалов



