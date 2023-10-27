Главная » Новости



13:30, 27 октября 2023 года В Свято-Троицком храме Орла начали шить белье для раненых бойцов СВО Об этом православных попросили военные медики.



Фото: Орловская митрополия

При Свято-Троицком храме города Орла начало работу пошивочное подразделение "Стерильность - фронту". Православные орловцы изготавливают нижнее белье для военных госпиталей.



Белье делают из натуральных тканей – хлопка, бязи и сатина. В работе используется фурнитура, а по бокам пришивают липучку, чтобы бойцам было проще надеть и снимать белье.



Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, в храме уже изготовили более 60 единиц белья. Первый заказ – 100 штук. Партию нужно сшить уже к началу ноября, ее распределят между десятью военными госпиталями.





Сергей Силаев



