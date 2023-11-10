пятница 10.11.2023 17:25:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:02, 10 ноября 2023 года

Раненого орловского депутата прооперировали в Курске

Владимир Строев чувствует себя хорошо.

Фото: Леонид Музалевский

О состоянии депутата Орловского горсовета Владимира Строева, попавшего под минометный обстрел ВСУ в районе села Анатольевка Курской области, корреспонденту "Вести-Орел" рассказал первый вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин.

- Владимир Владимирович чувствует себя хорошо. Его прооперировали курские врачи. Извлекли четыре осколка. Один осколок в районе спины остался. Настроение хорошее, чувствует он себя нормально, - сообщил Михаил Вдовин.

Напомним, 52-летний Владимир Строев был призван на фронт в ходе частичной мобилизации в октябре 2022 года. Служил в должности заместителя командира полка по связи. Во время обстрела наш земляк получил ранение бедра и травму колена. Сейчас Владимир Строев проходит лечение в госпитале в Курске.

Читайте также:Зампред горсовета Орла Владимир Строев ранен при обстреле Курской области ВСУ



Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.