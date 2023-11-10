Главная » Новости



16:02, 10 ноября 2023 года Раненого орловского депутата прооперировали в Курске Владимир Строев чувствует себя хорошо.



Фото: Леонид Музалевский

О состоянии депутата Орловского горсовета Владимира Строева, попавшего под минометный обстрел ВСУ в районе села Анатольевка Курской области, корреспонденту "Вести-Орел" рассказал первый вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин.



- Владимир Владимирович чувствует себя хорошо. Его прооперировали курские врачи. Извлекли четыре осколка. Один осколок в районе спины остался. Настроение хорошее, чувствует он себя нормально, - сообщил Михаил Вдовин.



Напомним, 52-летний Владимир Строев был призван на фронт в ходе частичной мобилизации в октябре 2022 года. Служил в должности заместителя командира полка по связи. Во время обстрела наш земляк получил ранение бедра и травму колена. Сейчас Владимир Строев проходит лечение в госпитале в Курске.



Читайте также: Зампред горсовета Орла Владимир Строев ранен при обстреле Курской области ВСУ





Сергей Мерцалов



