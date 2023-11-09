Зампред горсовета Орла Владимир Строев ранен при обстреле Курской области ВСУ
Депутат получил ранение 8 ноября.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Заместитель председателя Орловского городского совета народных депутатов Владимир Строев попал в госпиталь после ранения бедра и травмы колена, полученных во время минометного обстрела села Анатольевка Курской области. Строева ранило 8 ноября, написал в социальных сетях председатель Орловского горсовета Василий Новиков.
Владимира Строева призвали на службу в рамках частичной мобилизации 20 октября 2022 года. Зампреду горсовета 52 года.