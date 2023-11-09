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12:30, 9 ноября 2023 года В Орле на Комсомольской высадили еще 20 кленов Деревья появились вдоль домов №320 и №324.



Фото: скриншот из видео пресс-службы мэрии Орла

В Орле 8 ноября на улице Комсомольской высадили еще два десятка кленов. Всего здесь планируется укоренить 270 саженцев.



Ранее свое место нашли 40 деревьев. Работа продолжается, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Как отмечают специалисты, деревья, посаженные осенью, начинают свое развитие с наступлением тепла. Им не нужно тратить время на адаптацию.



– Рекомендуется сажать деревья только после окончания вегетации, в период покоя. Озеленение улицы Комсомольской продолжается, - отметили работники "Экотона".





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Сергей Силаев



