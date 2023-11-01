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7:30, 1 ноября 2023 года

На Комсомольской в Орле начали сажать деревья

Всего планируют укоренить 270 саженцев.

Фото: скриншот из видео администрации Орла

Сотрудники питомника декоративных деревьев начали высадки деревьев в Орле на улице Комсомольской. Здесь появится три вида деревьев: липа, клен и черемуха.

Свое место уже нашли почти 40 деревьев вдоль центральной улицы города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Липа крупнолистная расположится у сквера Комсомольцев, напротив Станции юных натуралистов и в карманах парковок от "Стрелы" до 909-го квартала. Все остальные деревья, включая клен остролистный, укоренят вдоль улицы Комсомольской, - уточнили в пресс-службе мэрии Орла.


Сергей Силаев
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