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Главная » Новости

15:33, 8 ноября 2023 года

За орловскую экспозицию на форуме "Россия" можно проголосовать

Как это сделать рассказали на портале Орловской области.

Фото: портал Орловской области

Чтобы поддержать стенд нашего региона, нужно:
1. Пройти по ссылке https://russia.ru/voting/region
2. Кликнуть на синюю кнопку "Войти" в левом верхнем углу.
3. Зарегистрироваться, нажав на соответствующую ссылку внизу всплывающего окна.
4. Ввести свои данные и получить на указанный почтовый ящик подтверждение.
5. По ссылке, которая придет на почту, пройти на сайт.
6. Выбрать из всех 89 регионов Орловскую область и проголосовать по любой из 11 предложенных номинаций. 

Напомним, что международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024-го года. Экспозиция Орловщины представлена в павильоне №75. Вход на выставку свободный. График работы в будни: с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье - до 22:00. Понедельник - выходной.







Сергей Мерцалов
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