Еще один российский оператор отменит раздачу бесплатного интернета
Ранее МТС выступил против требования ФАС.
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Оператор МТС, входящий в "большую четверку", отменит плату за безлимитную раздачу интернета на тарифах с предоплаченными пакетами. Решение было принято для "создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов", сообщили в компании.
Федеральная антимонопольная служба 18 сентября обязала российских мобильных операторов "большой четверки" отменить платную раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.