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1:30, 31 октября 2023 года

Орловцы смогут бесплатно раздавать интернет с телефона

Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу трафика.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Три крупных мобильных оператора: "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" отчитались об исполнении предупреждения федеральной антимонопольной службы. В 2023 году ведомство выдало "большой четверке" предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

В результате трое из четырех операторов сообщили о готовности исполнения предупреждения. С 23 октября "Мегафон" отменил плату, для всех абонентов "Теле2" плата будет отменена 19 декабря, для абонентов "Билайн" – до 1 декабря.

МТС уведомил ФАС России об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, - сообщили в пресс-службе ФАС России.


Сергей Силаев
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