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10:22, 7 ноября 2023 года В Орловской области после избиения подростка мигрантом возбудили уголовное дело На инцидент ранее обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.



Фото из архива

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 20-летнего гражданина Таджикистана, который 4 ноября 2023 года в Заводском районе Орла избил 16-летнего подростка и заставил его перевести деньги себе на карту. Руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Петру Юдину представить доклад и возбудить уголовное дело.



Уголовное возбуждено по статье "Вымогательство". Мигрант задержан. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК РФ.





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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения мигрантом орловского подростка







Сергей Силаев



