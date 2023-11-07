В Орловской области после избиения подростка мигрантом возбудили уголовное дело
На инцидент ранее обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против 20-летнего гражданина Таджикистана, который 4 ноября 2023 года в Заводском районе Орла избил 16-летнего подростка и заставил его перевести деньги себе на карту. Руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Петру Юдину представить доклад и возбудить уголовное дело.
Уголовное возбуждено по статье "Вымогательство". Мигрант задержан. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК РФ.