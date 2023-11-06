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18:19, 6 ноября 2023 года

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения мигрантом орловского подростка

Руководитель регионального ведомства Петр Юдин представит доклад главе СК.

Фото: следственный комитет РФ

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении ребенка в Орловской области.

В социальных медиа опубликована информация о том, что в Орловской области несовершеннолетнему требуется помощь и защита от нападавшего на него мигранта. Сообщается, что несовершеннолетнего подростка избил 20-летний уроженец Республики Таджикистан и, высказывая угрозы, заставил перевести денежные средства на свою банковскую карту, сообщили в СК РФ.

Руководитель регионального управления СК Петр Юдин представит доклад главе ведомства Александру Бастрыкину. Ход и контроль уголовного дела будут поставлены на контроль в центральном аппарате.


Сергей Силаев
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