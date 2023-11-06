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12:05, 6 ноября 2023 года
Мемориальный комплекс "400 лет городу Орлу" получит подсветкуРанее подсвечены были здания на улице и площади Ленина.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Напоним, город Орел выиграл 215 миллионов рублей на преображение туристического центра. Ко Дню города были подсвечены здания на площади Ленина.
Теперь подсветку получит юбилейная стелла. Один из главных туристских символов Орла – следующий на очереди, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
Сергей Силаев
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