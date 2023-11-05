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13:25, 5 ноября 2023 года

ФК "Орел" добился победы во втором матче всероссийского Кубка любительских команд

Со счетом 5:1 был повержен питерский "Ленинградец".

Фото: тг-канал ФК "Орел"

Дублем вновь отметился наш нападающий Евгений Рагулькин. Напомним, что в финальном турнире Кубка кроме орловцев выступают: "Ленинградец" из Ленинградской области, "Череповец СШОР-Витязь", казанский "Сокол" и подмосковные "Красные Звезды". Турнир проходит в Сочи с 3 по 11 ноября. 

Со следующей игры матчи будут транслировать в прямом эфире на официальном сайте Российского футбольного союза. Отметим, что "орлы" отправились на турнир благодаря победе в Кубке Союза федераций футбола "Центр". В первенстве СФФ "Центр" наша команда завоевала бронзовые награды.



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Сергей Мерцалов
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