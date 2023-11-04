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19:41, 3 ноября 2023 года ФК "Орел" разгромил "Красные звезды" Матч завершился со счетом 4:0 в пользу орловской команды.



Фото: тг-канал ФК "Орел"

Это была первая игра с участием "орлов" за всероссийский Кубок любительских команд, которая прошла в Сочи.



Счет открыл лучший бомбардир первенства СФФ "Центр" Евгений Рагулькин. Орловский нападающий отличился с пенальти. Второй гол в ворота подмосковной команды эффектным ударом из-за пределов штрафной отправил капитан "зелено-белых" Артем Лукша. На перерыв игроки ушли при счете 2:0 в пользу "орлов".



Во втором тайме матч продолжился под диктовку наших игроков. Сначала дублем отметился Евгений Рагулькин. А автором четвертого гола стал Дмитрий Копылов.





Сергей Мерцалов



