ФК "Орел" начинает борьбу за всероссийский Кубок любительских команд
В первом матче "орлы" сразятся с ФК "Красные звезды".
Фото: тг-канал ФК "Орел"
Игра состоится сегодня, 3 ноября, в Сочи в 14:00. Следующими соперниками орловской команды в борьбе за Кубок станут "Ленинградец" из Ленинградской области, "Череповец СШОР-Витязь" и казанский "Сокол".
Напомним, что "орлы" вышли в профессиональную футбольную лигу, завоевав Кубок СФФ "Центр". В финале орловские футболисты победили "Локомотив" из города Лиски со счетом 4:1. Игра прошла при заполненных трибунах на центральном стадионе имени Ленина в Орле.