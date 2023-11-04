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11:01, 3 ноября 2023 года ФК "Орел" начинает борьбу за всероссийский Кубок любительских команд В первом матче "орлы" сразятся с ФК "Красные звезды".



Фото: тг-канал ФК "Орел"

Игра состоится сегодня, 3 ноября, в Сочи в 14:00. Следующими соперниками орловской команды в борьбе за Кубок станут "Ленинградец" из Ленинградской области, "Череповец СШОР-Витязь" и казанский "Сокол".



Напомним, что "орлы" вышли в профессиональную футбольную лигу, завоевав Кубок СФФ "Центр". В финале орловские футболисты победили "Локомотив" из города Лиски со счетом 4:1. Игра прошла при заполненных трибунах на центральном стадионе имени Ленина в Орле.



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Сергей Мерцалов



