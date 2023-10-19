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16:30, 19 октября 2023 года

ФК "Орел" завоевал кубок СФФ "Центр"

За историческим матчем наблюдали почти 10 тысяч человек.


Орловцы 18 октября на домашнем стадионе принимали обладателя трофея - лискинский "Локомотив". Но одержать победу гости не смогли, матч закончился со счетом 4:1 в пользу "орлов". Четыре мяча в сетку ворот соперника отправил Евгений Рагулькин.

Орловские футболисты играют в третьем дивизионе с 2017 года. Впереди - важные матчи первенства третьего дивизиона и борьба за медали.

Поболеть за "орлов" можно будет уже в это воскресенье 22 октября. В 14:00 наша команда принимает лидера первенства - староосколький "Металлург". Однако финал кубка стал частью современной истории. Лучшие моменты матча воедино собрала Анастасия Дорохова.

 



Сергей Силаев
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