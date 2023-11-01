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16:59, 1 ноября 2023 года Участниками проекта "Дети – герои" стали порядка 1500 человек Ребят из более чем 60 регионов наградили в Москве.



Фото: телеграм-канал Вадима Соколова

Проект "Дети – герои", организатором которого выступают Совет Федерации и МЧС России, охватил всю страну, а его участниками стали порядка 1,5 тысячи ребят из более чем 60 областей страны. В церемонии награждения поучаствовал и сенатор РФ от Орловской области Вадим Соколов.



– Сегодня, участвуя в церемонии награждения, испытал гордость и глубокое уважение к ребятам, которые самоотверженно пришли на помощь людям, которым она была необходима, спасли им жизнь. Особенно важно, что свои заслуженные награды ребята получали из рук Героев России – людей, совершивших подвиг, защищая нашу страну. В этом – преемственность поколений, в этом – продолжение священных традиций беззаветного служения своей Родине! – написал Соколов в телеграм-канале.



Сенатор рассказал, что и на Орловщине есть такие ребята, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти других людей. Это 15-летняя школьница Аня Низамова из деревни Извеково, которая бросилась в задымленный дымом дом и вытащила спящую сестру, юный Роман Матвеев из Нарышкино, спасший троих братьев из пожара и Кирилл Ковальчук, девятилетний Кирилл Ковальчук из села Бунино, спасший от гибели свою сестру.



– Я горжусь героическими поступками своих юных земляков. От всей души желаю им счастливой жизни! Убежден, что проект "Дети – герои" будет жить! – подытожил Вадим Соколов.





Сергей Силаев



