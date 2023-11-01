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Главная » Новости

15:30, 1 ноября 2023 года

В Ливнах начальник отдела Роспотребнадзора ответит перед судом за коррупционные преступления

Расследование уголовного дела завершили следственные органы.

Фото: архив

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора города Ливны предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и получение взятки. Следствие установило, что женщина в ноябре 2020 года получила взятку от представителя Колпнянского РАЙПО за попустительство по службе.

В ноябре 2023 года женщина превысила полномочия и не приняла меры по направлению материалов в суд об административном нарушении в отношении начальника торгового отдела Ливенского РАЙПО. Уголовное дело было возбуждено по материалам УМВД России по Орловской области.

В настоящее время расследование в отношении обвиняемой завершено, свою вину в совершенных преступлениях она не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.


Сергей Силаев
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