В Ливнах начальник отдела Роспотребнадзора ответит перед судом за коррупционные преступления
Расследование уголовного дела завершили следственные органы.
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Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора города Ливны предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и получение взятки. Следствие установило, что женщина в ноябре 2020 года получила взятку от представителя Колпнянского РАЙПО за попустительство по службе.
В ноябре 2023 года женщина превысила полномочия и не приняла меры по направлению материалов в суд об административном нарушении в отношении начальника торгового отдела Ливенского РАЙПО. Уголовное дело было возбуждено по материалам УМВД России по Орловской области.
– В настоящее время расследование в отношении обвиняемой завершено, свою вину в совершенных преступлениях она не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.