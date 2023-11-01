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18:00, 1 ноября 2023 года В ноябре в России вступает в силу ряд законов Они коснутся автомобилистов, покупателей, туристов и других.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 ноября на машины, которые производят в России, вернут АВS. Это станет обязательным требованием к производителям.



Для россиян введены новые правила въезда в Таиланд. Срок безвизового нахождения в стране увеличили с 30 до 90 дней.



В Москве с 7 ноября изменятся тарифы на парковку. Всю информацию можно найти на Едином транспортном портале столицы.



Некоторым пенсионерам пересчитают выплаты. Это касается членов летных экипажей, а также сотрудников угольной промышленности, если они проработали более 20 лет. Размер доплат индивидуален и зависит от стажа и прежнего заработка. Надбавку получат и те, кому исполнилось 80 лет или им только установили инвалидность. Ближайший перерасчет всех пенсий проведут 1 января 2024 года.



С 3 ноября упростят внесудебное банкротство. Процедурой могут воспользоваться граждане, у которых единственный доход – социальные выплаты. По новому закону также расширяется размер долга, который можно списать. Теперь – от 25 тысяч до миллиона рублей. Также сократился срок повторного банкротства – пять лет вместо семи.



За навязывание услуг будут штрафовать – например, если покупателям в договоре купли-продажи включили условия обязательной покупки дополнительных товаров или работ. Этот закон должен стать защитой для граждан от недобросовестных продавцов. Сумма штрафа – 40 тысяч рублей.





