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17:30, 1 ноября 2023 года

Орловцы отметят День народного единства

Основные мероприятия состоятся в Орле 3 и 4 ноября.

Фото: архив "Вести-Орел"

Жителей и гостей города ждут концерты, выставки, форумы, акции, флэшмобы, викторины и многое другое.

Так, 3 ноября в 10.00 в картинной галерее Народного художника СССР А.И. Курнакова можно будет познакомиться с историей создания картины "Тираноборческая трагедия Лжедмитрия". А областная библиотека имени И.А. Бунина и Орловский краеведческий музей приглашают на серию игр по теме "Путешествие по России". Начало мероприятий в 11.00 и 14.00. В культурно-досуговом центре "Металлург" в 16.30 состоится концерт "С Россией в сердце". 

Одним из главных событий этого дня станет "Большой этнографический диктант", который пройдет в главном корпусе ОГУ имени И.С. Тургенева. Поучаствовать в нем можно и в онлайн-формате на официальном сайте. Начало - в 10.30. Часть заданий Всероссийской акции посвящена культурным традициям и истории Орловской области. Целый ряд мероприятий проведут в библиотеках и музеях Орла в ходе Всероссийской акции "Ночь искусств".

Центральным событием Дня народного единства будет большой Крестный ход, который стартует от Казанского храма в Орле 4 ноября в 11.30. Примерно в это же время Волонтеры Победы проведут блиц-опрос жителей города о культуре народов России. Вечером в Орловской государственной филармонии прозвучат романсы, а в Орле состоится флешмоб "Истоки единства". В нем примут участие более 100 школьников и студентов.

На этом праздничные мероприятия в честь Дня народного единства не заканчиваются. Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте правительства Орловской области.


Сергей Мерцалов
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