Орловцам рекомендовали воздержаться от пиротехники на ноябрьских праздниках
В этом месяце будут отмечаться День народного единства и 106-я годовщина Октябрьской революции.
Фото: архив "Вести-Орел"
Оперативный штаб Орловской области рекомендовал жителям региона ограничить использование пиротехники во время празднования Дня народного единства и 106-й годовщины Октябрьской революции. Об этом сообщает областной информационный портал.
Рекомендация дана для сохранения общественного порядка в период проведения специальной военной операции.
Напомним, что выходными по случаю Дня народного единства являются 4, 5 и 6 ноября. 7 ноября отмечается День Октябрьской революции.