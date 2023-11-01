Главная » Новости



14:30, 1 ноября 2023 года Орловцам рекомендовали воздержаться от пиротехники на ноябрьских праздниках В этом месяце будут отмечаться День народного единства и 106-я годовщина Октябрьской революции.



Фото: архив "Вести-Орел"

Оперативный штаб Орловской области рекомендовал жителям региона ограничить использование пиротехники во время празднования Дня народного единства и 106-й годовщины Октябрьской революции. Об этом сообщает областной информационный портал.



Рекомендация дана для сохранения общественного порядка в период проведения специальной военной операции.



Напомним, что выходными по случаю Дня народного единства являются 4, 5 и 6 ноября. 7 ноября отмечается День Октябрьской революции.





Артем Ежаков



