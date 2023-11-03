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17:00, 1 ноября 2023 года Рисунки юных орловцев отправят на международный конкурс "Красота Божьего мира" Итоги регионального этапа подвели 24 октября.



Фото: Орловская митрополия

В этом году конкурс посвятили 225-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина и его литературному наследию. В региональном этапе участвовали воспитанники общеобразовательных организаций, православных гимназий, воскресных и художественных школ. Дети прислали почти 150 работ. Творчество юных художников оценивало компетентное жюри под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона.



Победителей регионального этапа определили в двух возрастных категориях: 9-12 лет и 13-17 лет. Лучшими признаны 24 работы. Эти рисунки отправят в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации для участия в заключительном этапе конкурса. Результаты станут известны после 10 декабря 2023 года, сообщили на сайте Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



