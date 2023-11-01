Главная » Новости



12:30, 1 ноября 2023 года Орловский психолог назвала правильный способ рассказать ребенку о разводе На непростую тему корреспондент ГТРК "Орел" Мария Семак побеседовала с руководителем программы укрепления семьи Детской Деревни – SOS Лаврово Еленой Леоновой.







Ребенок тяжело переживает развод родителей. Чтобы помочь преодолеть этот период, семье следует обратиться к специалистам. Они помогут справиться с тревогами – в первую очередь у подростка.



Случается, что родители делятся с ребенком обидами на партнера. Включать ребенка в некое "партнерство" против мамы и папы недопустимо.



Если возможности попасть к психологу нет, важно донести до ребенка, что родители его очень любят. В этом случае им также важно избегать собственных эмоций при разговоре.





Мария Семак



