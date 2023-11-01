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11:44, 1 ноября 2023 года Регоператор УК "Зеленая роща" разъяснил орловцам правила вывоза КГО Компании часто поступают обращения, связанные с крупногабаритными отходами.





Региональный оператор УК "Зеленая роща" разъясняет правила вывоза крупногабаритных отходов.



В адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ООО "УК «Зеленая роща", часто поступают обращения, связанные с крупногабаритными отходами (КГО), которые, согласно классификации, входят в состав ТКО. Иногда возникают спорные ситуации, требующие разъяснения. Итак, каковы правила обращения с крупногабаритными отходами?



Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641", крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. По ГОСТ Р 56195-2014 крупногабаритными отходами считаются отходы производства и потребления, размеры которых превышают 0,5 м в высоту, ширину и длину. К таким отходам относятся мебель (диваны, шкафы, кресла и пр.), бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины, компьютерная техника и пр.), отходы от текущего ремонта жилых помещений (обои, напольные покрытия, оконные рамы, дверные коробки, отделочные материалы и др.), сантехника (раковины, унитазы, ванны), спорттовары (велосипеды, лыжи).



Однако, следует различать крупногабаритный и строительный мусор. К строительным отходам можно отнести кирпич, бетон, арматуру, железобетонные изделия, пеноблоки, строительные плиты, землю, грунт, бревна, доски, строительные смеси, кровельные материалы, отходы ремонта дорог и др. Накопление строительных отходов на контейнерных площадках запрещено. Вывоз данных отходов осуществляют специализированные компании, контакты которых можно найти в сети Интернет. Выбрасывать строительные отходы возле дома или отвозить в лесопарковые зоны категорически запрещено.



Важным правилом обращения с КГО является их размещение в специально оборудованных местах.



Пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" установлено, что в местах накопления ТКО потребители могут оставлять крупногабаритные отходы в бункерах, расположенных на контейнерных площадках или на специальных площадках для складирования КГО.

Важно отметить, что потребитель не должен пытаться поместить КГО в контейнеры. Во-первых, контейнеры не предназначены для крупных и тяжелых отходов, они быстро выйдут из строя. Во-вторых, вывоз КГО осуществляется специализированной техникой, которая не сможет выбрать КГО из контейнера. Необходимо оставлять КГО именно на оборудованных площадках или в бункерах.



Согласно п. 12 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641", вывоз КГО организует региональный оператор. Места расположения площадок для такого мусора определяются в соответствии со схемами обращения с отходами, утвержденными органами местного самоуправления. Рекомендуем ознакомиться с местом расположения площадок для КГО в г. Орле на сайте регоператора , где можно выбрать удобную для складирования КГО площадку.



Обустройство, содержание контейнерной площадки и поддержание порядка вокруг нее является зоной ответственности собственника земельного участка, на которой она расположена (управляющая компания, орган местного самоуправления, физическое или юридическое лицо как собственник).



Отвечая на самый распространенный вопрос жильцов "куда отнести крупногабаритный мусор?", регоператор сообщает: только в бункер или на оборудованную для складирования КГО контейнерную площадку. Если на территории МКД или на общей контейнерной площадке нет бункера, то гражданам необходимо позвонить в управляющую компанию и выяснить местоположение ближайшей площадки, оборудованной для складирования КГО или самостоятельно выбрать подходящую площадку в Орле на сайте регоператора. Оставлять крупногабаритные отходы возле подъезда МКД или рядом с контейнером запрещено.



В случае надлежащего оборудования контейнерной площадки для КГО, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется не реже 1 раза в неделю.





